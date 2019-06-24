تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا في كأس إفريقيا 2019| موعد مباراة مصر القادمة

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا، في ثاني مباريات المنتخب المصري في مباريات كأس إفريقيا 2019، والتي يبحث عليها في جوجل في الفترة الحالية العديد من أنصار المنتخب المصري، وموعد مباراة مصر والكونغو القادمة، هي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستجرى على أرضية ستاذ القاهرة بالعاصمة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة

ستكون أولا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة، هي تردد قناة تايم سبورت المصرية الرياضية المفتوحة، التي تعتبر القناة الناقلة مجانا لمباريات كأس إفريقيا 2019 باللغة العربية، ويمكن للجميع دخل مصر استقطاب تردد قناة تايم سبورت المفتوحة فضائيا، وكذلك على البث الأرضي، من اجل متابعة ومشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا، كما ستكون بعض القنوات الأوروبية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري.

من بينها قناة أرينا سبورت المفتوحة، بجانب قناة ZDF الألمانية المفتوحة، كما ستكون قناة إدمان أربيذجان من بين القنوات المجانية الناقة لمباراة مصر والكونغو مباشرة، وفي الأسفل إليكم معلومات تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة

القناة التردد القمر الصناعي قناة تايم سبورت 11449 النايل سات قناة تايم سبورت UHF32 البث الأرضي قناة ZDF المفتوحة قناة ارينا سبورت 11798 أسترا A3 قناة ZDF المفتوحة 11945 أسترا سات قناة ZDF المفتوحة 11362 أسترا

موعد مباراة مصر والكونغو القادمة

جاء في جدول مباريات المنتخب المصري في كأس إفريقيا 2019، انه موعد مباراة مصر والكونغو القادمة في البطولة الإفريقية، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 26 يونيو 2019، وستنطلق متابعة تلك المباراة، ابتداء من الأوقات التالية بالأسفل.

20.00 بتوقيت غرينتش العالمي.

21.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

22.00 بتوقيت مصر والسودان.

23.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

00.00 بتوقيت الإمارات المحلي وسلطنة عمان.

كما ستكون قنوات بي إن سبورت، من بين القنوات الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الكونجو مباشرة، وسيتعرض مباراة المنتخب المصري مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة بي إن ماكس أش دي 2، وسيكون معلق مباراة مصر والكونغو ، هو المعلق علي محمد علي.

قد يهمك:ترتيب مجموعة المغرب الان.