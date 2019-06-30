تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق الكرة المصرية والعربية وعشاق الكرة الأفريقية تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا ، حيث تلعب اليوم مباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، وتلعب هذه المباراة كتحصيل حاصل للمنتخب المصري الذي ضمن التاهل للدور السادس عشر من البطولة ، ولكن يسعى المنتخب المصري إلى الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان المركز الأول من المجموعة ، وفي حال تأهل المنتخب المصري فأنه من المحتمل مواجهة المنتخب الجزائري في دور السادس عشر .
بطاقة مباراة مصر واغندا في بطولة كأس امم افريقيا
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|مصر × اوغندا
|10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
10:00 بتوقيت القدس المحتلة
|قناة بي ان سبورت الرياضية
قناة تايم سبورت
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا في بطولة كأس امم افريقيا
تذاع مباراة مصر واوغندا من خلال قناة تايم سبورت الفضائية والارضية ، حيث سنرصد لكم تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة كافة تفاصيل مباراة مصر واوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة ، ويمكنك ضبط تردد قناة تايم سبورت الفضائى من خلال التردد التالي ، وتبث قناة تايم سبورت time sport في جميع مناطق مصر بإشارة قوية وجودة فائقة، وتبث على تردد 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.
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