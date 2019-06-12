تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية و موعد المباراة

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية نعرضها لكل مشاهدي مباريات كرة القدم فى مصر، حيث سيلعب المنتخب المصري ضد منتخب تنزانيا، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019،التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، حيث يريد المدير الفنى لمنتخب المصرى خافيير أجيري، الوقوف على التشكيل الذى سيلعب به فى البطولة، مباراة منتخب مصر غدا ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

مباراة مصر وتنزانيا الودية سوف تقام الخميس 13 يونيو 2019، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الامارات، و تأتى هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا2019، حيث سيخوض المنتخب مصرى مباراة الافتتاح ضد منتخب زيمبابوى يوم الجمعة القادم فى الحادى و العشرون من شهر يونيو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا مجانا

من المقرر أن يتم نقل مبارة منتخب مصر و تنزانيا الودية على هذه القنوات المفتوحة و التى تتواجد على القمر المصرى النايل سات

قناة أون سبورت الرياضية سوف تنقل اللقاء و ترددها 10853 أفقي

قناة تايم سبورت الرياضية و ترددها 11449 أفقي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط : طارق حامد – نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – عمرو وردة – وليد سليمان

خط الهجوم : أحمد علي.