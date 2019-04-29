تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة برشلونة وليفربول يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

يستقبل ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا واحدة من المباريات الهامة والكبيرة بين برشلونة وليفربول الذي يحل ضيفاً ثقيلاً على برشلونة الأسباني يوم الأربعاء الموافق 1-5-2019 لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخاص برشلونة وليفربول مشوار طويل ومتعب في دور المجموعات والدور ربع نهائي ولكن حقق الفريقين الانتصارات المتواصلة وضمن كلاً منهم الصعود للدور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء هام جداً للفريقين ومن جانب أخر هام للغاية لجميع محبي وعشاق كرة القدم والفريقين، فهناك الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وهذا ما نتعرف عليه معكم خلال هذا التقرير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا

تبقى القليل على انطلاق قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة على ملعب الكامب نو والتي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن أخبار مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة هذا اللقاء، فيما يشارك محمد صلاح في صفوف فريقه ليفربول لمواجهة برشلونة الذي يتسلح بالاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة

وقد كشفت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا يوم الأربعاء الموافق 1-5-2019 في نصف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تتمثل في التالي:

قناة RAI 1:

التردد: 11766 أو 10992، القمر الصناعي: هوتبيرد 1-6.

قناة CBC Sport HD:

التردد: 11135، القمر الصناعي: أوروبا ستار 1.

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 12548، القمر الصناعي: Apstar 2r.

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 11843، القمر الصناعي: Insat 2dt.

قناة ZDF HD:

التردد: 11054، القمر الصناعي: هوت بورد.

قناة ZDF HD:

التردد: 11953، القمر الصناعي: أسترا.

وبعد أن تعرفنا معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نود أن نذكر حضراتكم أنه في حال الكشف عن قنوات مجانية تذيع ماتش برشلونة وليفربول مجانا سنوافيكم بها خلال تقارير منفصلة أو عبر تحديث فوري لهذا التقرير.

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