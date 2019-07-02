 التخطي إلى المحتوى

تردد القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي كوبا امريكا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
تردد القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي كوبا امريكا
البرازيل وباراغواي في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العالمية والعربية كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، حيث بدأت البطولة قبل أيام ، وتلعب على أرضية البرازيل ، وتستضيف البطولة فرق من قارات أخرى من اجل إكمال وإسكتمال قوانين الإتحاد الاوروبي ، وقد ضمت البطولة كلاً من المنتخب القطري والمنتخب الياباني ، والذان خرجا من دور المجموعات ، وتلعب المباراة في توقيت فجر بالنسبة لبلاد الشرق الأوسط .

موعد مباراة البرازيل والارجنتين

المباراة التوقيت القناة الناقلة
البرازيل × الارجنتين 3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية		 قناة بي ان سبورت ماكس

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

نرصد لكم متابعينا الكرام  في موقع كلمة دوت اورج ، كافة الترددات القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل مباراة البرازيل والارجنين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا ، ويمكنك ضبط تردد كافة القنوات المفتوحة والناقلة للمباراة من خلال القنوات التالية :-

قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب الاتجاه معامل تصحيح الخطأ
11188 27500 عمودي NSS 57°E 6/5
1774

قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه
11169 27500 عمودي AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه
11900 27500 عمودي 26°E

قنوات Trt Sport Turkey

     القمر الصناعي التردد  الاستقطاب معدل الترميز
يوتيليسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي     30000
تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي       8400
Turksat 1C 11054 عمودي 30000 مفتوحة

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.