تردد القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي كوبا امريكا

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العالمية والعربية كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، حيث بدأت البطولة قبل أيام ، وتلعب على أرضية البرازيل ، وتستضيف البطولة فرق من قارات أخرى من اجل إكمال وإسكتمال قوانين الإتحاد الاوروبي ، وقد ضمت البطولة كلاً من المنتخب القطري والمنتخب الياباني ، والذان خرجا من دور المجموعات ، وتلعب المباراة في توقيت فجر بالنسبة لبلاد الشرق الأوسط .

موعد مباراة البرازيل والارجنتين

المباراة التوقيت القناة الناقلة البرازيل × الارجنتين 3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت اورج ، كافة الترددات القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل مباراة البرازيل والارجنين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا ، ويمكنك ضبط تردد كافة القنوات المفتوحة والناقلة للمباراة من خلال القنوات التالية :-

قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب الاتجاه معامل تصحيح الخطأ 11188 27500 عمودي NSS 57°E 6/5 1774

قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11169 27500 عمودي AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11900 27500 عمودي 26°E

قنوات Trt Sport Turkey