ننشر تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 وهي القنوات التي تذيع مباراة السعودية والبحرين مباشرة اليوم الأربعاء السابع من أغسطس 2019، وتذيع البطولة عدة قنوات رياضية عربية مفتوحة مجانية، وتقام بطولة غرب آسيا على ملعبي كربلاء وأربيل بالعراق بداية من 30 يوليو 2019، وتستمر حتى يوم 14 أغسطس 2019، ويشارك في البطولة تسعة منتخبات من أعضاء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قسمت القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، المجموعة الأولى بها خمسة منتخبات، والثانية أربعة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 (مباراة السعودية والبحرين)

والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم والناقلة لكل مباريات بطولة غرب آسيا هي القناة العراقية الرياضية، القناة الكويتية الرياضية، والقناة الأردنية الرياضية، وقناة فلسطين الرياضية، نظام البطولة، هو أن تقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل كل مجموعة للمباراة النهائية والتي تقام يوم 14 أغسطس الجاري، والمجموعتين هما:

المجموعة الأولى: العراق، سوريا، فلسطين، اليمن، لبنان.

المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، البحرين، الأردن.