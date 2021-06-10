يتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة بطولة كأس أمم أوروبا اليورو 2021 من خلال بضعة قنوات تتمتع بتقديمها لمباريات البطولة كأس أمم اوروبا بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش للمباراة، حيث يتم نقل المباريات من قلب الملاعب الأوروبية بداية من الغد الجمعة الموافق 11-6-2021، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل عن تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021

هناك عدد من القنوات التي أعلنت عن نقلها لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 والتي من المقرر أن تنطلق في غد الجمعة 11 من يونيو 2021، وعلى رأس تلك القنوات تأتي قنوات بي ان سبورت الرياضية، التي قامت بتحديد اشتراك بسيط يتمكن المشاهدين من دفعه للاشتراك والاستمتاع بمتابعة المباريات بالإضافة إلى الاشتراك السنوي.

وفيما يلي نستعرض تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات، والتي تأتي على النحو التالي:

تردد قناة بي ان ماكس الناقلة ليورو 2021

يتم استقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط بيانات التردد التالية:

التردد الشبكي : 11013 أو يمكن ضبط التردد على 12604 .

قطبية القناة: أفقي H

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

كما يمكن ضبط تردد قناة بي ان ماكس عبر القمر الصناعي سهيل سات لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية من خلال البيانات التالية: