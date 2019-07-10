طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت Time Sport الأرضية الرياضية لمشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الافريقية 2019 وأهم مباريات اليوم

تتابعون كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الجديد والحصري، والتي تقوم ببث مباريات كأس الامم الافريقية مجانا علي شاشاتها، حيث بدأ الجمهور بالفعل بالبحث عن ميفية استقبال قناة تايم سبورت لمتابعة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا اليوم علي شاشات القناة بشكل مجانا، هذا بالإضافة إلي مباراة السنغال وبنين اليوم، وتجمع القناة عدد من الإعلاميين ونجوم الرياضة مثل أحمد شوبير وسيف زاهر وعماد متعب، وتقوم القناة بتقديم العديد من الاستوديوهات التحليلية علي شاشاتها، وتقوم القناة ببث كافة مباريات البطولة الافريقية علي شاشاتها.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

القمر الصناعي تردد قناة تايم سبورت الاستقطاب نايل سات 11449 افقي

كيفية استقبال تردد تايم سبورت

الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

– توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

– ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

– البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

– عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية “Save And Exit”.

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قناة تايم سبورت time sport

تقوم قناة تايم سبورت اليوم ببث مباراة مصر ضد زمبابوي علي شاشاتها، وذلك بشكل مجاني بالكامل، حيث أن القناة قد حصلت بالفعل علي حقوق البث، وقد حصلت القناة علي شهرة واسعة جدا حتي قبل أن تبدأ في إطلاق بثها علي القمر الصناعي نايل سات، وتبدأ المباراة المرتقبة اليوم ضمن منافسات المجموعة الاولي “المباراة الاولي والافتتاحية” من كأس الامم الافريقية 2019 للموسم الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وقد تأهم جماهير المنتخب المصري والافريقي لحضور المباراة بالفعل.

موعد مباراة السنغال ضد بنين اليوم