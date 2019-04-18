تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات وعرب سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi، يبحث عنه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بشكل خاص، وعشاق الرياضة بشكل عام، حيث تعرض القناة بطولات كرة القدم الخليجية بشكل خاص، وبطولات كرة القدم العربية والعالمية بشكل عام، بجانب اهتمامها بالرياضات الأخرى، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من باقات قنوات أبو ظبي الرياضية، ومنها المفتوح والمشفر، والقنوات المشفرة ليست مجانية، وإنما تلزم دفع اشتراك لمشاهدتها، وسنعرض لكم اليوم، ترددات قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، ومتابعة لكافة ترددات قناة أبو ظبي الرياضية، والقناة تقدم محتواها بصيغتين واحدة بتقنية HD والأخرى بتقنية SD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على النايل سات

التردد الاستقطاب الترميز 12226 أفقي 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على عرب سات

التردد الاستقطاب الترميز 11804 أفقي 27500

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية 1.

قناة أبو ظبي الرياضية 2.

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7.

محتوى قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية العديد من دوريات وبطولات كرة القدم، منها مباريات الدوري في الإمارات المتحدة، وأهم المباريات في دوريات الخليج، وتنقل عدد كبير من بطولات كرة القدم الأوروبية.

كأس زايد للأندية الأبطال 2019

اليوم سيشهد نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019، ما بين الهلال السعودي والنجم الساحلي، وستقام المبارة على استاد هزاع بن زايد، وتقدر الجوائز النهائية للبطل ب 6 مليون دولار، وللوصيف ب 2.5 مليون دولار.

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