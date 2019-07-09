يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 1و2 على كافة الأقمار الصناعية وهي القناة التي حازت على نسبة مشاهدة عالية بين جميع محبي كرة القدم، حيث نوفر لكم التردد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وهي من القنوات الرياضية الرائدة التي يبحث عنها جميع محبي الرياضة في الوطن العربي، نتابع معكم لمشاهدة ممتعة ومتابعة البرامج الرياضية واستوديوهات التحليل، ومشاهدة المباريات بجودة عالية وبدون تقطيع.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1و2 على كافة الأقمار الصناعية

يمكنك مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية على النايل سات والعرب سات والهوت بيرد بتقنية عالية وبجودة عالية بدون تقطيع، لمشاهدة ممتعة قم بضبط القناة على أجهزة الاستقبال عن طريق الترددات التالية:

القمر الصناعي النايل سات النايل سات العرب سات هوت بيرد التردد 12467 12226 11804 11747 معدل الترميز 27500 27500 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 3/4 3/4 3/4 الاستقطاب أفقي أفقي أفقي أفقي

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD على النايل سات

يمكنك متابعة قناة أبو ظبي الرياضية HD بتقنية عالية الجودة على أجهزة الاستقبال على الترددات التالية: