تردد قناة الجزائرية الارضية programme national تشغيل القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

استقبل تردد قناة الجزائرية الارضية programme national الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم على النايل سات مجاناً، وهي القناة الجزائرية التي سبق وعرضت مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفيدرالية الأفريقية، وستقوم بنقل مباراة الأفتتاح اليوم بين منتخب مصر وزيمبابوي والتي تبدأ الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

تردد قناة programme national الجزائرية الارضية

يتم بث قناة الجزائرية الأرضية فضائياً عبر القمر الصناعي نايل سات، مع تشفيرها بشفرة “البيس”، وبالتالي ومع تقدم التكنولوجيا أصبحت أغلب الرسيفرات الحديثة تقوم بالتعامل مع هذا النوع من الشفرات وفتحها تلقائياً حال كان الرسيفر متصل بشبكة الإنترنت، وإليكم تردد قناة الجزائرية الأرضية programme national على النايل سات:-

تشغيل قناة الجزائرية الارضية

ويختلف طريقة وضع شفرة البيس من رسيفر إلى آخر، ولكل رسيفر طريقة معينة لإدخالها، لكن في أغلب الأحوال القناة تعمل مع جميع أنظمة الشرينغ الفضائي، وقد لا تحتاج منك أي تدخل يدوي لتشغيلها.

وتبدأ مباراة مصر الساعة 10 مساءاً بعد نهاية مراسم احتفالات أفتتاح كأس الأمم الأفريقية والتي يشارك فيها 24 منتخباً لأول مرة منذ بداية المسابقة في أواخر الخمسينات، ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في سبع مناسبات كان أخرها عام 2010 في أنجولا، وخسر المباراة النهائية في مناسبتين أخرهما النسخة الماضية أمام الكاميرون.