تردد قناة الجزائر الارضية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على نايل سات وقمر الكوم سات وقمر SES

اليكم تردد قناة الجزائر الارضية ENTV programme national، والتى ستقوم بنقل 12 مباراة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تبدأ بمصر ابتداءا من 21 يونيو 2019 والتى تقوم بالبث على اقمار نايل سات على مدار 7 درجات غرب وايضا تعمل على قمر الكوم سات على مدار 24.8 غرب وأيضا على قمر SES على مدار 22 درجة غرب.

المباريات المنقولة على القناة الجزائرية الارضية من مباريات كأس افريقيا 2019

من المفترض أن تقوم القناة بنقل مجريات 12 مباراة مختلفة من مباريات البطولة ومن المباريات المنقولة، هي مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ومباريات الدور قبل النهائي ومباراة النهائي بالاضافة الى مباريات المنتخب الجزائرى فى البطولة.

تردد القناة الجزائرية الارضية على النايل سات programme national frequency

تعمل القناة الارضية الجزائرية على ثلاثة اقمار ومن أهمها القمر المصرى نايل سات nilesat على المدار 7 غرب والذى يسهل استقباله فى جميع انحاء الوطن العربى بسهولة باطباق صغيرة على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب fec 11680 27500 أفقى Hor 3/4

تردد قناة الجزائر الارضية على قمر الكوم سات alcom sat

القناة الارضية الجزائرية تعمل ايضا على قمر الكوم سات الشهير بالقمر الجزائرى وذلك على المدار 24.8 غرب وذلك على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12240 30000 أفقى Hor 3/4

تردد القناة الجزائرية الارضية على قمر SES

تعمل قناة programme national على القمر الصناعى SES والذى يقبع فى المدار 22 درجة غربا على التردد التالى:-