تردد قناة السعودية الرياضية عبر نايل سات وعرب سات

تردد قناة السعودية الرياضية أحد أكثر القنوات الأعلى شعبية في المملكة العربية السعودية، إذ يبحث الكثير من مشاهدي ومتابعي الساحرة المستديرة، عن قناة ksa sports ومعرفة ترددها وكيفية الحصول عليها واستقبالها.

قناة السعودية الرياضية

تعد هذه القناة أفضل القنوات الرياضية التي تذيع جميع المباريات الخاصة بالأندية السعودية والمنتخب السعودي، وحصلت هذه القناة المتميزة على الكثير من حقوق تقديم لبعض المسابقات وهي، مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، ومسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، والمفاجأة الكبيرة والمرتقبة هي القيام بإذاعة مباراة مسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وأي مسابقة سعودية جماعية كانت أم فردية ستذاع على هذه القناة، وأيضا تقوم ببث العديد من السباقات، مثل سباق سيارات داكار الدولي، وسباقات الهجن العربية.

تردد القناة السعودية الرياضية

يبحث الكثير من متابعي ومشاهدي مباريات الدوري السعودي والمنتخب السعودي عن تردد القنوات الرياضية بشكل عام والقناة السعودية بشكل خاص، فهي التي تقدم جميع المباريات بشكل مجاني على القمرين النايل سات والعرب سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12149

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12015

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:6/5

أبرز المعلقين على القناة وأهم برامجها

تضم القناة باقة من أروع وأفضل المعلقين السعوديين وأبرزهم الرائع والعالمي فهد العتيبي، ومحمد الخامسي، وراشد الدوسري، وعبد العزيز هوساوي، وخالد اليوسف، وخالد المديفر، وحماد العنزي، وعبد الله الحربي، وجعفر الصليح، وعيسى الحربين، وهؤلاء هم أبرز المعلقين على القناة الرياضية السعودية، وأهم البرامج المذاعة على هذه القناة برنامج الديوانية الذي يضم باقة من أفضل المحللين الرياضيين للمباريات السعودية، وبرنامج مدرجاتنا الذي يرصد تفاعل المشاهدين أثناء المباريات.