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تردد قناة الكأس إكسترا Alkass Exstra الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
تردد قناة الكأس إكسترا Alkass Exstra الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم والساحرة المستديرة تردد قناة الكأس إكسترا Alkass Exstra على كافة الأقمار الصناعية الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة الناقلة للبطولة القارية ، وقد اعلنت القناة على انها سوف تقوم بتغطية مباراة الأرجنتين وكولومبيا في دور المجموعات من البطولة الأقوى في أمريكا اللاتينة ، ويسعى كلا المنتخبين إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور القادم من البطولة .

قناة الكأس Alkass Exstra

تعتبر قناة الكأس إكسترا من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي ، حيث تقوم القناة بتغطية كافة الأحداث الرياضية العالمية والعربية ، وقد إستطاعت القناة أن تصل إلى كل بيت عربي في وقت قصير ، وتمتلك القناة بجودة محتواها وإستخدامها لاحدث التقنيات التي ساعدت في إستقطاب العديد من المتابعين والمشاهدين لها .

موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا

المباراة الموعد القناة الناقلة
الأرجنتين × كولومبيا 01:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية		 قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا

تردد قناة الكأس الفضائية لمتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

القناة  القمر الصناعي التردد استقطاب  معدل الترميز
الكاس اكسترا النايل سات 1191912149 أفقي3/4 27500
الكأس اكسترا عرب سات 1224511678 عمودي5/6 27500

 

عن الكاتب

حسين كوراز

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