





ننشر تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة سوريا والفلبين مباشرة الان اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 في تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث نقدم تردد الكأس الخامسة على العرب سات، وهي قناة فضائية مفتوحة مجانية، يصل البث المباشر لها لكل مكان وكل دول العالم بصورة جيدة ومتميزة، وتقدم القناة تغطية شاملة لكل أحداث مباراة سوريا اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم.







تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة سوريا والفلبين الان في تصفيات المونديال

بكل سهولة يمكنك ضبط التردد واسنقبال قناة الكأس الخامسة الفمتوحة ومشاهدة مباراة سوريا والفلبين اليوم الخميس في التصفيات المزدوجة، تردد قناة الكأس 5 على العرب سات هو 12418 أفقي، وبعد ضبط التردد ستشاهد القناة بإرسال متميز وبصورة جيدة مهما كان مكانك حول العالم، وقناة الكأس الخامسة هي قناة من مجموعة قنوات الدوري والكأس الرياضية التي تنقل حصريا مباريات تصفيات مونديال 2022.







موعد مباراة سوريا والفلبين اليوم في لتصفيات الآسيوية

المباراة اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، تقام المباراة في الفلبين، ويبحث منتخب نسور قاسيون عن العودة بالنقاط الثلاثة، موعد مباراة سوريا والفلبين الان اليوم الخميس سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 2.30 بتوقيت سوريا.

الساعة 3.30 بتوقيت الإمارات.





