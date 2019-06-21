تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس امم افريقيا ، في دور المجموعات ، حيث تلعب هذه المباراة على أرضية إستاد القاهرة ، حيث تستضيف البطولة من قبل دولة جمهورية مصر العربية ، حيث يتم نقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس . يذكر ان قنوات بي ان سبورت قد أعلنت على أنها سوف تقوم بتغطية كافة احداث البطولة .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي



نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة بي ان سبورت ماكس من اجل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، حيث ستقوم القناة بتغطية كافة أحداث المباراة ، وتعليق عصام عبده ، ويتم تغطية المباراة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة ، ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلي :-

beIN MAX HD1 – التردد beIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V

beIN MAX HD2- التردد beIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

MAX HD2 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD3 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD4 12604 27500 أفقي 2/3

موعد مباراة مصر وزيمبابوي