تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة بي ان سبورت ماكس هي من أهم القنوات الرياضية بحثا بين المشاهدين في مصر وشتى البلاد بالفترة الحالية وذلك لعرضها لمباريات كأس الأمم الإفريقية فجميع محبي لعبة كرة القدم يبحثون عن ترددها, قناة بي ان سبورت ماكس تعد واحدة من ضمن مجموعة قنوات بي ان beIN الفضائية المخصصة لبث جميع المباريات العالمية , وأيضا البرامج التحليلية بعد كل مباراة, كما أنها من القنوات المشفرة والغير مجانية, تبث على القمر الصناعي نايل وعرب سات على مدار اليوم بجودة عالية, حققت نجاحا كبيرا بين مشاهديها في شتى الأماكن لما تقدمه من المباريات العالمية الخاصة ببطولة كوبا أمريكا 2019 في الأرجنتين , بجانب اعلان قناة بي ان سبورت لإذاعتها وتغطيتها لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس.

هي من أهم القنوات التلفزيونية الرياضية بمنطقة الشرق الاوسط تبث بي ان ماكس مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالإضافة إلى تحليلها للمباريات بوجود نخبة كبيرة من المحللين في الوطن العربي يوجد, قناة ثانية لها بي ان سبورت 2 beIN Max 2 HD, تعرض بي ان سبورت اليوم مباراة من أهم المباريات للمنتخب المصري وأوغندا لتحديد ترتيب المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا, والتي سيتم إذاعتها اليوم على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, حيث تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 برصيد 6 نقاط ببطولة الأمم الإفريقية صدارة المجموعة الأولى نتيجة فوز المنتخب على منتخب زيمبابوي ومنخب الكونغو.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX

من أجل مشاهدة أفضل على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 7 West A القريب من نايلسات على مدار 7.0°W يمكنك ضبط جهاز الإرسال الخاص بكم على التردد الجديد للقناة بعد التغيير الأخير لمتابعة جميع الأحداث الرياضية لحظة بلحظة من خلال الجدول الآتي.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12604 (H) 27500 – 2/3 HD اسم القناة على قائمة القنوات “beIN Sports HD 1 Max“

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي بدأت يوم 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم, حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، و تستضيفها 6 ملاعب مختلفة على مستوى الجمهورية ومنها واستاد القاهرة الدولي, استاد الإسماعيلية , استاد الإسكندرية, السلام, السويس، بجانب استاد الدفاع الجوى, ويمكنك معرفة تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية beIN Sports News الجديد على نايل سات.

تردد جميع قنوات bein sport.