تردد قناة تايم سبورت الأرضي وكيفية استقبالها على تليفزيونك بطريقة سهلة وبسيطة

تقام مساء اليوم الجمعة وفى تمام الساعة العاشرة مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين فريقي منتخب مصر صاحب الأرض ومنتخب زيمبابوي، ويعد هذا اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي هام لكلا الفريقين، وخاصة المنتخب الوطني المصري، حيث أن الفوز بتلك المباراة ستجعله يحصد الثلاث نقاط واعتلاء قمة المجموعة، بالإضافة إلى أنها سوف ترسل رسالة هامة لكافة خصومة بأن المنتخب الوطني المصري لن يفرط في الفوز بتلك البطولة خاصة وأنها تقام على أرضه ووسط جماهيره.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي وكيفية استقبالها على تليفزيونك:-

ستقوم قناة تايم سبورت بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي يمكن استقبالها من خلال البث الأرضي والفضائي، وتردد البث الفضائي لقناة تايم سبورت على النايل سات هو 11449 بمعدل ترميز 27500، أما التردد الأرضي هو UHF32.

كيفية استقبال قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:-

1- يجب التأكد من أن شاشة التليفزيون يمكنها استقبال دعم البث الأرضي الرقمي حيث ستجد الحروف التالية على كرتونة الشاشة DTV ، DBTV-T2 ، DVBT-T1 وغالباً أغلب الشاشات الحديثة Smart تدعم البث الرقمي الأرضي.

2- الدخول على إعدادات الشاشة.

3- الدخول إلى القنوات.

4- اختيار توليف إعداد القناة.

5- اختيار توليف تلقائي.

6- بحث رقمي فقط، والانتظار حتى يتم التحميل.

7- الضغط على تم واختيار قناة تايم سبورت.

ويوجد أكثر من طريقه لاستقبال قناة تايم سبورت كالتالي :-

1- باستخدام سماعة الموبايل حيث يتم تعرية السلك النحاسي وإبعاد الشعيرات تماماً عن السلك النحاسي وربطها بطريقة دائرية على كابل السلك في طرفه الموجود بطبق الدش وربطه بأي مسمار بحيث يعمل الطبق كهوائي والطرف الأخر المتصل بشاشة التليفزيون يتم شراء محول من الكهربائي يقوم بتحويل الإشارة التناظرية إلى رقمية ثم إدخال هذا الطرف فى مدخل ال RF.

2- أو ربط السلك النحاسي الذي تم تعريته بطرف سماعة الموبايل بحيث تعمل كطبق هوائي والطرف الثاني الواصل للشاشة نفس الخطوة السابقة.