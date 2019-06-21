تردد قناة تايم سبورت الارضية “time sport” لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس الامم الافريقية 2019

تنطلق اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 أولى مباريات كأس الامم الافريقية 2019 التي ستقام في مصر، حيث استعدت جمهورية مصر العربية لهذه البطولة، من خلال تجهيز الملاعب التي يتم اقامة المباريات عليها، وكذلك تنظيم حجز تذاكر المباريات عبر رابط تذكرتي الالكتروني، بل وقامت بانشاء والاعلان عن ضبط تردد قناة تايم سبورت الارضية والفضائية لبث المباريات عليها، والتي تبدا اليوم بمباراة منتخب مصر وزيمبابوي في الساعة 10:00 مساء اليوم، في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الاولى التي جمعت المنتخبين مع منتخب أو غندا والكونغو الديمقراطية.

أضبط قناة تايم سبورت الارضية

يتم بث قناة تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات، وكذلك عبر التليفزيون الارضي، والتي يتم ضبطها بكل سهولة ويسر، وبامكانيات بسيطة يمكن لاي مواطن القيام بها للحصول على مشاهدة ممتعة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2019 خلال فترة البطولة، والتي تبدأ من اليوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 المقبل، والتي تجمع تلك البطولة لاول مرة في تاريخها عدد 24 منتخب، وتم تقسيمهم على 6 مجموعات، ووفق قرعة بطولة أمم افريقيا، وقعت نتيجة القرعة منتخب الفراعنة مع ( زيمبابوي-أوغندا- الكونغو الديمقراطية.

تردد Time sports

نقدم لكم تردد قناة تايم سبورت على النايل سات وهي:

التردد: (11449)

ومعدل الترميز :27500

تردد قناة تايم سبورت الارضية

التردد الأرضي يكون من خلال البحث الآلي للقنوات على UHF 32، وذلك بعد عمل اريال هوائي لالتقاط القناة بنقاء صورة وصوت أفضل، حيث أكد التليفزيون المصري، بأنه القنوات الارضية ستكون عالية الجودة، لمشاهدة مباريات البطولة الافريقية لكل المواطنين المصريين وهم بالمنزل بكل سهولة ويسر.

كيفية ضبط القناة الارضية لتايم سبورت

تحتاج إلى سلك سواء كان سلك دش أو سلك كهرباء

يتم عمل اريال هوائي ( يمكن انشائه من خلال لمبة نيون طويلة ويصل بالمسمار الخارجي للمبة سلك في كلا الجانبين، ليتم توصيلهم بسلك يصل حتى مكان التليفزيون الارض.

ثم يتم شراء جاك وفق تلك الصورة والذي يتم توصيله بالتليفزيون الارضي في وضع مكان الاريال

ويتم اجراء البحث الآلي عن قنوات التليفزيون

ويمكن ان تبقى وصلة الدش كما هي

وعند تشغيل التليفزيون الارضي يتم غلق قنوات الدش من الريموت، وتشغيل التليفزيون الارضي فقط

وهنا بسهولة يتم ضبط تردد قناة تايم سبورت الارضية والفضائية لمتابعة مباريات البطولة الافريقية، التي يتم استضافتها في الاراضي المصرية.