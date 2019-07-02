تردد قناة تايم سبورت الرياضية البث الفضائي والأرضي الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

إنطقلت مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ أيام قليلة ماضية والتي تشهدها أرض مصر على ستة إستادات مختلفة، والتي من المفترض أنه ستظل مستمرة حتى يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وتعرض تلك المنافسات على قناة تايم سبورت الرياضية والتي أيضًا تقوم بنقل التدريبات والكواليس وتغطية شاملة للبطولة.

ترددات قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى

وقد قامت قناة تايم سبورت الرياضية بأتم الإستعدادات التي تستطيع من خلالها أن تنقل المباريات وأخبار المنتخب المصري والدول المنافسة في البطولة، وكان ذلك بمقتضى التعاون المتبادل بين الهيئة الإعلامية الوطنية مع الإعلام المصري، وتردد القناة الفضائي على نايل سات 11449 ومعدل ترميزها 27500، وترددها على البث الأرضي UHF 32.

محللي قناة تايم سبورت الرياضية

حشدًا من كبار المحللين ينضمون إلى قناة تايم سبورت وعلى رأسهم “الكابتن أحمد شوبير، وتامر صقر، وسيف زاهر”، بالإضافة إلى بعضًا من مدربي الكرة المصرية واللاعبين العملاقة أمثال “حسن شحاتة، وجمال الغندور، وعماد متعب، وعبد الظاهر السقا، وطه إسماعيل، وحازم إمام” الذين يتفاعلون مع البطولة ويشاركون فعالياتها.

وهذه البطولة التي تُلعب على أرض الكنانة مصر، هى البطولة 32 على تاريخ منافسة الأمم الإفريقية، ويشارك أربعة وعشرون فريقًا وتم التقسيم بينهم لـ ست مجموعات، لتنتهى بالفائزان المتنافسان على المركز الأول والثاني، ثم يليهم المركز الثالث الذي يتنافس عليه أربعة منتخبات.