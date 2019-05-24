تردد قناة “تايم سبورت” الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائي الكونفدرالية

كشفت مصادر من داخل التليفزيون المصري بماسبيرو عن أن قناة “تايم سبورت” Time Sport سوف تنقل مباراة الزمالك مع نهضة بركان فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 26 مايو على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة مساءً وآلتي سيتوج بعدها الفائز بمجموع المباراتين بكأس البطولة لأول مرة فى تاريخه، ويتابع هذه المباراة الهامة جميع المصريين والمغاربة والبلاد العربية.

وكانت مباراة الذهاب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك ونهضة بركان المغربي قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف جاء فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فى المباراة التى أقيمت فى المغرب على استاد البلدي بمدينة بركان المغربية، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الأقل للفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه حيث فاز الزمالك ببطولة دوري الأبطال 5 مرات، وكأس الكئوس الأفريقية مرة واحدة، والسوبر الأفريقي 3 مرات.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تردد قناة تايم سبورت التى تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان وتنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 20 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500 ويتم بثها على الحيز الأرضي UHF-32 .

وكان الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس غدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلن عن انطلاق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي رسمياً اعتباراً من يوم السبت 25 مايو على القمر الصناعي نايل سات.

ومن المقرر أن تضم قناة تايم سبورت عدد كبير من النقاد الرياضيين ومن أبرزهم الكابتن حسن المستكاوي، وطه إسماعيل، وأيمن يوسن، وحازم إمام، ومحمد أبو العلا، وعماد متعب، وأحمد شوبير، وسيف زاهر، وشيما صابر، وأيمن الكاشف، وكريم خطاب، وفرح على، ومريهان عمرو، ويحي حمزة.