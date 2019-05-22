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تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا Time Sport

كتب شيماء سيد آخر تحديث
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا Time Sport
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا Time Sport

قناة تايم سبورت قناة جديدة تطلقها شركة “سينرجى أدفرتيزنج” للإنتاج التليفزيوني لعرض مباريات الأمم الأفريقية في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل المقرر أستضافتها في مصر، فقد نشرت شركة سينرجي علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” فيديو دعائي لقناة تايم سبورت الجديدة يظهر فيه معظم محللي المباريات ومقدمي البرامج والمعلقين وتردد القناة وموعد بدء البث.

حيث من المقرر إن يبدأ بث قناة تايم سبورت علي البث الأرضي فقط و قمر النايل سات بدء من يوم م الخامس والعشرين من مايو الجاري، وذلك بعرض عدة برامج رياضية لعدد من كبار نجوم الرياضة في مصر، وعلي رأسهم طه إسماعيل وأحمد شوبير وحازم إمام،أحمد عز الدين، جمال الغندور، فرح علي وشيما صابر، حسن شحاتة، حسن المستكاوي، أيمن الكاشف، سيف زاهر، عماد متعب، حسني عبد ربه، محمد أبو العلا.

هذا ومن المتوقع إن تعرض قناة تايم سبورت جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، مع تحليل شامل لجميع المباريات بشكل يومي وعلي مدار الساعة.

تردد قناة تايم سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سبورت
  • تردد: 11449
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • التردد الأرضي عبر UHF 32

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عن الكاتب

شيماء سيد

محررة مصرية من إسكندرية بعشق الكتابة و بكتب في موقع نجوم مصرية منذ بدايته ولي عدة مقالات في عدد من المواقع الإخبارية متزوجة ولدى طفلين محمد وكنزى.

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