تردد قناة تايم سبورت على النايل سات “Time Sports” الناقلة لكأس إفريقيا مجانًا

يقوم الملايين من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص بالبحث عن تردد قناة تايم سبورت الموجود على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من أجل القيام بمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تعقد في جمهورية مصر العربية.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

ومن الجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت تعد من القنوات الحديثة التي قد تم إطلاقها منذ فترة قصيرة، على أمل أن تكون تلك القناة نقلة نوعية في المحتوى الرياضي الذي يقدم في مصر من خلال القنوات الفضائية، فمن أهم أسباب البحث عن تردد Time Sports أنها سوف تقوم ببث وإذاعة مباريات البطولة الإفريقية لعام 2019.

ولذلك نقوم اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بتقديم التردد الخاص بالقناة، حيث يعتبر كون القناة مجانية ومتاحة بدون أي اشتراك على كل من البث الأرضي المصري، وكذلك على القمر الصناعي نايل سات، السبب الرئيسي في حرص الملايين من متابعي ومحبي كرة القدم على استقبال القناة على أجهزتهم المنزلية.

قناة Time Sports تبث كأس إفريقيا

كما تجدر الإشارة إلى كون قناة تايم سبورت قد جاءت بالتعاون مع إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى رياضي وإعلامي مميز، وذلك عن طريق وجود النخبة من مقدمي البرامج الرياضية، وكذلك أشهر لاعبي مصر المعتزلين من خلال استديوهات التحليل، هذا بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المعلقين، ومن المخطط ألا يقتصر دور تايم سبورت على رياضة كرة القدم، بل ستعمل جاهدة من أجل تغطية الكثير من الرياضيات المختلفة.

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، تعتبر من الأحداث الرياضية الهامة والتي تجذب انتباه العالم أجمع، حيث تأتي بطولة إفريقيا بمشاركة 24 منتخب من مختلف دول القارة السمراء، وقد تم تقسيمهم على 6 مجموعات، كما يجب ذكر أن مجموعة الفراعنة “مصر”، تحتوي على كل من الكونغو الديمقراطية، وكلك منتخب دولة أوغندا، بالإضافة إلى زيمبابوي.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات