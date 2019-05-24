تردد قناة تايم سبورت على النايل سات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ومباراة الزمالك ونهضة بركان

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2019، بدأ جماهير كرة القدم المصرية بالبحث خلال الأيام الماضية عن تردد قناة تايم سبورت التي سيتم بدء بثها مساء يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري، حيث ستقوم قناة Time Sports بنقل أحداث مباريات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام على الأراضي المصرية.

وتضم قناة تايم سبورت عدداً من نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم أحمد شوبير وسيف زاهر، و حسن المستكاوي، وعماد متعب، وحسني عبدربه، وتامر صقر، وحازم إمام، وغيرهم من النجوم، حيث ستقوم القناة بتغطية كافة أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، كما أنها ستقوم ببث مباريات البطولة على الهواء مباشرة، بتغطية كافة الأمور المتعلقة بالبطولة، وكواليس المباريات داخل وخارج الملعب

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

وسيتمكن المشاهد المصري والعربي من استقبال بث قناة تايم سبورت من خلال القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات.

كما أن قناة تايم سبورت سيتمكن المصريون من استقبال إرسالها عبر التردد الأرضي في الموقع المداري UTF-32، وذلك عن طريق التردد الرقمي، حيث يمكن استقبالها من داخل جمهورية مصر العربية عن طريق الهوائي، حيث يتم استقبال القناة من خلال البث الرقمي، والتي قامت هيئة الإذاعة والتليفزيون في جمهورية مصر العربية بإدخالها خلال الأيام الماضية، لتتماشى مع التطور في البث.

Time Sports

كما أن قناة تايم سبورت ستقوم ببث أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد القادم.