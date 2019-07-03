نقدم لكم تردد قناة تايم سبورت والتي يتردد عليها الكثير من المشاهدين في مصر في هذه الفترة وفي الفترة المقبلة لإنها تعتبر من القنوات الناقلة لبطولة مباريات دور ال١٦ كاس امم افريقيا 2019 ، فهناك الآن الكثير من الحديث حول أنها ستبث كأس الأمم الأفريقية في مصر قريبًا على النايل سات، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت القناة ستبث المباريات بأكملها أم بعض المباريات فقط، أم ستكون قناة خاصة بتحليل المباريات فقط التي تدخل في بطولة مثل بطولة كاس الامم الافريقية، وهذا ما سنعرفه في الأيام القليلة المقبلة، ونتطرق معكم الى تردد قناة تايم سبورت على نايل سات.

واليوم سوف ننقل لكم القنوات الناقلة لـ مباريات دور ال16 كاس امم افريقيا 2019 | تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد على النايل سات، تابعونا.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات التي تنقل مباريات دور ال16 كاس امم افريقيا 2019

تم إعلان قناة تايم سبورت في البث الرقمي وهي الان متاحة في البث الفضائي وذلك منذ يوم 25 مايو من العام الجاري، واليكم تردد قناة تايم سبورت على النايل سات.

اسم القناة time sports التردد 11449 الاستقطاب افقي

بث كأس الأمم الأفريقية على البث الأرضي

مع بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ودخولنا على مباريات دور ال١٦ كاس امم افريقيا 2019، تم التأكيد على أن البطولة سيتم بثها بالكامل على البث الأرضي وتم إعلان Time TV لبث البطولة. في نفس السياق، وتم الإعلان عن كيفية الحصول على تذاكر للبطولة باستخدام موقع تذكرتي.

أريال السعر المستقبلي لقناة تايم سبورت على النايل سات لإذاعة مباريات الدور ال١٦ كاس امم افريقيا 2019

واكتشف مشغلو الإذاعة والتلفزيون أن استقبال تردد قناة تايم سبورت على التردد الأرضي والتي ستكون من القنوات الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 لا يتطلب سوى اريال سواء كان داخلي أو خارجي، وأشار إلى أن سعر الاريال الداخلي هو 300 جنيه، في حين أن الاريال الخارجي هو 600 جنيه والذي يتحكم في نوع الاريال هو جودة الشبكة التي يتم فيها وضع الاريال فإذا كانت الشبكة قوية فتحتاج الى اريال داخلي، وإذا كانت الشبكة ضعيفة فستحتاج إلى اريال خارجي.

لضبط القناة على النايل سات قم بالدخول الى اعدادات التليفزيون الخاص بك ثم قم بكتابة تردد قناة تايم سبورت ومعدل الترميز وبعد ذلك قم بالبحث عن القناة المفتوحة.

اذا كنت من مفضلين قنوات الإرسال الارضي ووصلة القنوات المتشفرة لمشاهدة مباريات دور ال١٦ كاس امم افريقيا 2019 ودفع مبالغ شاقة شهرياً للإشتراك بهذه القنوات، فوداعاً لكل ذلك وقم بتجربة تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات، والتي ستنقل لكم كافة المباريات بدون إشتراك.