تردد قناة تايم سبورت time sport 2019: كيفية تنزيل القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كاس أمم أفريقيا 2019

يبحث جميع مشجعي كرة القدم في الفترة الحالية عن تردد تايم سبورت time sport الأرضية، والتي تم انطلاقها منذ عدة أسابيع لتكون ضمن القنوات الناقلة الامم الافريقية 2019، وتقوم قناة تايم سبورت بنقل مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وستقوم القناة بنقل البطولة حتي نهايتها في التاسع عشر من يوليو القادم.

يمكنكم تنزيل قناة تايم سبورت علي الأرضي من خلال اتباع التعليمات التي نرفقها إليكم، وذلك في خطوات مبسطة للتمكن من الحصول علي القناة علي شاشاتكم الخاصة، كما ننقل لكم تردد القناة علي النايل سات كالتالي، للاستمتاع بقناة من ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم في الأمم الأفريقية.

تردد تايم سبورت time sport 2019

يقدم إليكم موقع “كلمة” تردد القناة الناقلة لمباراة مصر اليوم ولبطولة أمم أفريقيا المقامة علي الأراضي المصرية، وذلك التردد علي الأرضي والفضائي، ونرفق إليكم التردد كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد الأرضي: UHF 32.

نرفق إليكم كيفية تنزيل القناة كالتالي علي الأرضي:

أولاً: يجب التأكد من أن شاشة التلفاز تقوم بنقل رقمي.

ثانياً: بعد التأكد عليكم أن تقوما باختيار إعدادات التلفاز.

ثالثاً: تقوموا باختيار قائمة القنوات.

رابعاً: تقوموا باختيار توليف إعداد قناة.

خامساً: تختار التوليف التلقائي.

سادساً: تختار البحث الرقمي، وبعدها تختار قناة تايم سبورت time sport 2019.

قناة تايم سبورت 2019 الجديدة

تم انطلاق قناة تايم سبورت بهدف تغطية ونقل كاس أمم أفريقيا 2019، وجاءت بالتعاون بين كلاً من الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك مجموعة إعلام المصريين، ويمكن الحصول علي القناة علي الأرضي والنايل سات الفضائي لمتابعة مباريات امم افريقيا 2019، وتم تعين عدد كبير من النجوم بنقل فاعليات المباريات والاستديوهات التحليلة أمثال حسن شحاته، والكابتن حازم إمام، وعبد الظاهر السقا، وأحمد شوبير، وتامر صقر، وأيمن الكاشف وعصام عبده، وغيرهم في فريق عمل القناة الكثيرين.