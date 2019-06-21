تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS على نايل سات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجاناً

تردد قناة تايم سبورت ؛ من أكثر ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي، وذلك مع اقتراب إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي سوف تقام في جمهورية مصر العربية في الموسم الكروي الحالي، حيث تنطلق البطولة بمواجهة نارية بين مصر وزيمبابوي، في افتتاحية البطولة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الجماهير ونجوم الكرة الإفريقية والعالمية.

وبدأ عشاق الكرة في القارة السمراء، في البحث عن القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الموسم الحالي، وذلك من أجل متابعة الماراثون الكروي القوي والذي سوف يقام في جمهورية مصر العربية، بعدما حصلت على تنظيمه من دولة الكاميرون والتي أكدت عدم استعداداها لتنظيم البطولة.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الموسم الكروي الحالي، عن إطلاق قناة جديدة سوف تعمل على إذاعة مباريات البطولة بالكامل بشكل مجاني، حيث ظهرت القناة بشكل رسمي على القمر الصناعي المصري نايل سات، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

اسم القناة time sports التردد 11449 الاستقطاب افقي

وقد طرحت شركة cne عدد كبير من أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة تايم سبورت الرياضية، من أجل متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني في كافة المحافظات.

وقد تم إتاحة الأجهزة بكافة المحافظات المصرية بسعر 474 جنيهاً مصرياً، وسوف يساعد الجهاز على استقبال القناة بشكل مجاني، حيث إن المصاريف شاملة كافة الرسوم المبيعات والضريبية.