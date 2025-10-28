تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس الملك

يترقب الجمهور السعودي وكل محبي ومشجعي كرة القدم السعودية، الكلاسيكو الناري المنتظر بين فريق النصر، وفريق الاتحاد في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي للعام 2025/2026، حيث يمتلك كلا الفريقين نخبة مميزة من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، في المقابل يلعب كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ضمن فريق الاتحاد.

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في دور الستة عشر من كأس الملك

حصلت قناة ثمانية على حقوق بث مباريات بطولة الدوري السعودي وكأس الملك السعودي، حيث تقوم بنقل هذه المواجهات بجودة عالية، ولهذا أصبحت قناة ثمانية محط أنظار الملايين من متابعي كرة القدم السعودية، ويمكن استقبال هذه القناة بجودة عالية من خلال تثبيت التردد الخاص بها كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12360.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

طريقة ضبط قناة ثمانية 1 على جهاز الرسيفر الخاص بالتلفاز

يمكن استقبال قناة ثمانية1 لمتابعة ومشاهدة الكلاسيكو الناري بين فريق النصر والاتحاد في دور السادس عشر من بطولة كأس الملك السعودي، وذلك من خلال القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

يتم الدخول على الأيقونة الخاصة بالإعدادت في جهاز الريموت.

سوف تظهر أمامك العديد من الأيقونات يتم منها اختيار إضافة قناة.

يتم إدخال البيانات الخاصة بتردد القناة في المكان المخصص.

يتم النقر على أيقونة البحث من جهاز الريموت.

يتم النقر على زر Ok لتثبيت القناة.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد فريق اتحاد جدة في بطولة كأس الملك السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وهذه المباراة لها أهمية كبرى بالنسبة لجمهور الفريقين، ولهذا فإنه من المتوقع أن تكون المباراة من أقوى المباريات، ولن تخلوا من المتعة والإثارة الكروية التي يبحث عنها جمهور كرة القدم.