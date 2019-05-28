تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ومالي للشباب

يلعب الأخضر السعودي الشاب مباراة مصيرية أمام نظيره منتخب مالي مساء اليوم الثلاثاء، ولقاء الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من كأس العالم للشباب 2019، ونقدم لكم الآن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ومالي للشباب مباشرة على الهواء، وتقام قبل تلك المباراة لقاء فرنسا وبنما، والذي من المرتقب أن يحسمه المنتخب الفرنسي لمصلحته ليحجز أحدى بطاقات التأهل للدور القادم عن تلك المجموعة، يذكر أن المنتخبات المتأهلة لدور 16 ستكون أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ومالي للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية ومالي تحت 20 سنة مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة bein sports المفتوحة، حيث ستتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر للقاء مجانا على تلك القناة المتميزة، وتقدم القناة الأستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي، تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر نايل سات هو 12765 عمودي، بينما تردد القناة على قمر العرب سات هو 11566 أفقي.

المعلق على مباراة السعودية ومالي للشباب سيكون المعلق السوداني المعروف سوار الذهب، يدير المباراة تحكيميا الحكم السلوفيني سلافكو، تقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة أن يرتدي الأخضر الشاب الزي الأبيض، هذا وسوف تبدأ المباراة المرتقبة عند الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.