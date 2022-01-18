تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2022 لمتابعة أقوى المباريات

تمكنت قناة SSC السعودية الرياضية من حصد ملايين من المتابعين داخل حدود المملكة العربية السعودية، وجذبت انتباه ملايين المشاهدين في دول الخليج العربي، وذلك لأنها تعرض حصريًا أهم البطولات الرياضية المفضلة عند المواطن العربي، بالإضافة إلى تقديم القناة المحتوى الرياضي لها مجانًا تمامًا، دون دفع أي رسوم مالية، كما تعرض القناة البطولات حصريًا على شاشتها، إليكم في السطور المقبلة نستعرض تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2022 لمتابغة أقوى المباريات والبطولات.

قناة SSC الرياضية السعودية

تبث قنوات السعودية الرياضية SSC SPORT 2022 محتواها على كل من القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات، بدر سات، بدون تشويش في الإرسال أو إنقطاع في البث.

كما يعمل القائمين على القناة لتقديم نحتوياتها بأعلى جودة، لأن إدارة القناة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة في مجال الإعلام الرياضي، حيث الصوت النقي وجودة الصورة العالية.

مجموعة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORT 2022

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية سبع قنوات فضائية على القمر الصناعي نايل سات، كل منها تتخصص في شأن موحد،

لأن القناة تهدف إلى تغطية جميع الأحداث الرياضية في كل مكان، حتى لو كانت في نفس الوقت، وكان لهذا الأمر عامل كبير في شهرة القناة الواسعة في فترة زمنية قصيرة، والقنوات الرياضية هي:

قناة SCC 1 HD

قناة SCC 2 HD

SSC 3 HD

قناة SSC 4 HD

قناة SSC 5 HD

SSC 6 HD

قناة SSC 7 HD

نبذة عن قناة SSC

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات السعودية الرياضية ملك مشترك بين شركة السعودية الرياضية ومجموعة تلفزيون الشرق الأوسط MBC

تمتلك مجموعة قنوات السعودية الرياضية حقوق البث المباشر لأهم البطولات في السعودية ومنها:

بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بطولة كأس السوبر السعودي.

بطولة كأس ولي عهد الحرمين الشريفين.

بث فعاليات الأحداث الرياضية التي تقام داخل المملكة.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2022

التردد على العرب سات:

التردد 12418

القطبية أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد على النايل سات: