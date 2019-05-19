تردد قناة tnt المغربية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية مجاناً

تقام اليوم الأحد 19 مايو فى الثانية عشر من منتصف الليل مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 وتقام على ملعب البلدي بمدينة بركان، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 26 مايو فى العاشرة مساءً على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان على قنوات بي إن سبورت فى الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق عليها خالد بده على الصوتية الأولي، وعلى محمد على على الصوتية الثانية.

وقد أعلنت قناة tnt المغربية الرياضية عن بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناتها المفتوحة، حيث توجد قناة tnt المغربية الرياضية الثالثة على مجموعة أقمار صناعية على النايل سات وعرب سات والقمر الأوروبي هوت بيرد.

وتردد قناة tnt المغربية الرياضية الثالثة على القمر الصناعي نايل سات هو 11475 بينما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 12684 بينما تردد القناة على القمر الأوروبي هو بيرد هو 10573 ويمكن لراغبي متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدتها من خلال هذه القناة المفتوحة.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم أمام فريق نهضة بركان وقد رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فى حالة تحقيق الفوز على فريق نهضة بركان فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم، وفى حالة تحقيق نتيجة إيجابية فقط يتم تأجيل المكافأة لحين الحصول علي البطولة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك كل من: عمر صلاح فى حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، وعمر السعيد فى خط الهجوم.