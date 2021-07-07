تردد قنوات بي ان سبورت ماكس علي النايل سات

تردد بي ان سبورت ماكس، تعتبر من أكثر الموضوعات بحثًا علي محركات البحث المختلفة، في الوقت الراهن، حيث تم إطلاق القناة مؤخرًا لتصبح في وقت قليل من أشهر وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، فهي تبث الآن بطولة يورو 2020، طوال اليوم وبشكل حصري، مع نخبة من المعلقين والمحللين المميزين، فضلاً عن نقل أهم الأحداث الرياضية في العالم، لذا يتساءل الكثيرون عن تردد القناة علي قمر النايل سات وبرامجها الرياضية، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وتتبع بي ان سبورت ماكس، مجموعة قنوات بي ان سبورت، الرياضية، التي تضم 17 قناة، تقدم محتواها بثلاث لغات مختلفة، كما تبث برامجها في العديد من دول العالم، فهي شبكة قنوات عالمية، انطلقت عام 2003 ، و تقوم علي نقل أهم البطولات الرياضية بشكل حصري وعلي مدار الساعة، لكن ليس بشكل مجاني، فهي أغلب قنواتها مشفرة.

مميزات بي ان سبورت ماكس

وتهتم قنوات بي ان سبورت ماكس، بنقل البطولات الرياضية العالمية، لكافة عشاق الرياضة في الوطن العربي والعالم، بأحداث التقنيات، فهي تثب جميع برامجها بتقنية الأتش دي.

كما تستضيف مجموعة القنوات أشهر لاعبي العالم في الرياضيات المختلفة، ذلك بجانب الاستديوهات التحليلة التي تضم أهم محللي الرياضة من العرب والأجانب.

الحصول علي حقوق إذاعة أهم المباريات العالمية بشكل حصري، كبطولة كأس العالم وبطولة أوروبا، فضلاً عن أهم البطولات في الرياضيات الأخري كالتنس وكرة السلة وغيرها.

كما تقدم قنوات بي ان سبورت محتواها بعدة لغات وعلي أقمار صناعية محتلفة، كقمر النايل سات أو سهيل سات القطري.

تردد بي ان سبورت ماكس علي النايل سات

القمر: النايل سات

التردد: 12245

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: 2/3

تردد بي ان سبورت ماكس علي سهيل سات

القمر: سهيل سات

التردد: 11547

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: 2/3