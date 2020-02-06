تركى آل شيخ يسب هيثم فاروق.. والأخير يرد خير الملاهى شوال

إشتعلت حرب التصريحات أمس بين المستشار تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية والكابتن هيثم فاروق لاعب نادى الزمالك السابق، وكانت البداية من تصريح تركى آل شيخ حين قال أنه يتمنى أن يواجهة الأهلى فريق الزمالك فى قرعة بطولة أفريقيا لأبطال الدورى حيث قال أن فريق الزمالك أضعف فريق فى ال 8 فرق وقال مواجهة الزمالك أمر يسير للصعود للدور نصف النهائى، وكان رد الكابتن هيثم فاروق كالاتى حيث كتب على صفحتة الشخصية. كتب الكابتن هيثم فاروق”الدنيا تلاهى وملاهى وخير الملاهى شوال بارك” وصف الكابتن هيثم فاروق المستشار ترك آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفية فى السعودية”بالشوال”

رد المستشار ترك آل شيخ على هيثم فاروق

وصف المستشار ترك آل شيخ الكابتن هيثم فاروق أنه تافه وأنه بائع لبلدة.

ورد هيثم فاروق على المستشار ترك آل شيخ قائلا:

بلدى ونادى الزمالك أغلى عندى من اى شئ وشرف ليه أن اعمل فى بى إن سبورت، وجاء رد المستشار ترك آل شيخ على الكابتن هيثم فاروق. ووصف المستشار ترك الكابتن هيثم فاروق بأنه يعمل فى قنوات بى إن سبورت بفاتورة.

اشتعلت حرب التصريحات بين الطرفين وكان لمتابعى مواقع التواصل الإجتماعى ردود فمنهم ما كانت تصريحاته مؤيدة للمستشار ترك آل شيخ ومنهم من كان ضد تلك التصريحات ومنهم من كان مؤيد لتصريحات الكابتن هيثم فاروق ومنهم من كان ضده.