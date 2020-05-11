تركي آل شيخ يتوقع انخفاض أجور اللاعبين بقيمة 50% لهذه الأسباب

في الوقت الذي راج فيه فيروس كورونا يلتهم فيه كل شئ وكل الامتيازات السابق الحصول عليها سواء للأندية أو الملاعب راح العديدون يتسائلون عن الأوضاع ما بعد انتهاء الفترة الراهنة وبدأت التوقعات تلوح في الافق بشأن الاجور ما بعد فيروس كورونا أو أثناءه خاصة إذا تقرر العودة مجددًا للملاعب على غرار ما بدأت الدول في مختلف أنحاء العالم للسعي له وفتح مجال الاعمال مجددا حتى لا تتفاقم الازمة الاقتصادية.

تركي آل الشيخ: أجور اللاعبين والصفقات الكروية ستنخفض قيمتها تأثرًا بكورونا

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلى ومالك نادي ألميريا الإسباني أن الوضع الخاص بأجور اللاعبين سيتفير كثيرًا تأثرًا بأزمة انتشار فيروس كورونا المتحول “كوفيد 19” ونشر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”متسائلًا:

من سيدفع للاعب مرتب بالملايين، ومن سيجدد للاعب عقداً بملايين أو يتعاقد مع لاعب بملايين في ظل الأزمة العالمية الآن؟

مؤكدًا أن أجور اللاعبين ستنخفض بقيمة لن تقل بأي حال عن الـ 50% من القيمة السابق الحصول عليها.

أسباب انخفاض أجور اللاعبين وفقًا لتوقعات تركي آل الشيخ:

أكد تركي آل الشيخ الريس الشرفي للنادي الأهلي أن كلمة “الملايين”، وما تعود عليه من اجور أو صفقات قد أصبحت فعل ماضي تأثرًا بالأزمة الاقتصادية الحالية مؤكدًا أن هناك عدد من الأسباب ستؤدي إلى انخفاض أجور اللاعبين منها: