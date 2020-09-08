تشكيلة القادسية أمام كاظمة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2020
يدخل نادي القادسية مباراته أمام كاظمة بكل أوراقه الرابحة، وذلك بهدف حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمير الكويتي 2020، وذلك في المباراة التي تقام على استاد نادي الكويت، مساء اليوم الثلاثاء الثامن من سبتمبر 2020، حيث يبحث نادي القادسية عن تحقيق لقب كأس الأمير، بعدما خسر بطولة الدوري رسميًا لمصلحة منافسه نادي الكويت، نادي كاظمة يبحث هو الآخر عن مواصلة المشوار في بطولة الكأس والتأهل للدور القادم.
نتيجة مباراة القادسية وكاظمة اليوم في دور 8 كأس أمير الكويت 2020
- تشكيلة القادسية: مبارك الحربي، ضاري سعيد، جيمس، خالد إبراهيم، عدي الصيفي، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، عبدالله ماوي، عدي الدباغ، بدر المطوع.
- تشكيلة كاظمة: حسن كنكوني، حامد ماريوس، محمد الفارس، حمد الحربي، بدر ذكر الله، وليد التورة، عبدالله الجزاف، عمر الحبيتر، عبدالله الفهد، بندر بورسلي، شبيب الخالدي.
- القادسية 0 – 0 كاظمة.