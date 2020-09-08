تشكيلة القادسية أمام كاظمة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2020

يدخل نادي القادسية مباراته أمام كاظمة بكل أوراقه الرابحة، وذلك بهدف حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمير الكويتي 2020، وذلك في المباراة التي تقام على استاد نادي الكويت، مساء اليوم الثلاثاء الثامن من سبتمبر 2020، حيث يبحث نادي القادسية عن تحقيق لقب كأس الأمير، بعدما خسر بطولة الدوري رسميًا لمصلحة منافسه نادي الكويت، نادي كاظمة يبحث هو الآخر عن مواصلة المشوار في بطولة الكأس والتأهل للدور القادم.

نتيجة مباراة القادسية وكاظمة اليوم في دور 8 كأس أمير الكويت 2020