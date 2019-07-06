تشكيلة المنتخب المصري في مواجهة جنوب أفريقيا في دور 16 أمم افريقيا

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق الكرة العربية والمصرية والأفريقية عن كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة التي تجمع المنتخب المصري وجنوب أفريقيا، حيث تعتبر هذه المباراة من أقوى المباريات في البطولة ، حيث تضم فريقين من الطراز العالي ، ويضم كلا المنتخبين كوكبة كبيرة من اللاعبين والنجوم الكبار ، ويسعى منتخب الفراعنة المتسلح بعامل الأرض والجمهور إلى الفوز في هذه المباراة ولا بديل سوا الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى دور الثمانية من البطولة ، وذلك من اجل حصد اللقب ولا غيره ، حيث سيكون إستاد القاهرة ممتلئ وذلك لتشجيع منتخب مصر للفوز في هذه البطولة ، حيث تعتبر مصر هي الأكثر حصداً لهذا اللقب القاري .

التشكيلة المتوقعة المنتخب المصري في مواجهة جنوب أفريقيا

هذا ويدخل المدير الفني للمنتخب خافير أجيري المباراة مكتمل الصفوف في مواجهة المنتخب الجنوب الأفريقي ، ويسعي المدير الفني إلى تحقيق الإنجاز مع منتخب مصر بحصد هذه البطولة التي إستمرت عصية على الفراعنة منذ أخر لقب للفراعنة ، ويأمل الجمهور المصري بتقديم إداء أكثر من رائع وتحقيق الفوز في هذه المباراة والصعود إلى الدور القادم من البطولة ، وسيدخل المدير الفني المباراة بالتشكيلة التالية

حراسة المرمي :- محمد الشناوي.

خط الدفاع :- أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط :- محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

خط الهجوم :- محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.