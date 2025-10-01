تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد باريس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026

يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة فريق باريس سان جيرمان اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2025-2026.

ويطمح الفريق الكتالوني برشلونة في الفوز والاستمرار على طريق الانتصارات بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى أمام نادي نيوكاسل الإنجليزي.

موعد مباراة برشلونة وباريس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم على ملاعب “مونتوجويك” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد باريس

هناك غيابات مؤثرة في تشكيلة برشلونة اليوم أبرزها غياب النجم البرازيلي رافينيا وأيضاً فيرمين لوبيز ويعد هذا الثنائي من الركائز الأساسية في الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ هانز فليك بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، اراوخو، كريستنسين، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، داني اولمو.

الهجوم: راشفورد، ليفاندوفسكي، لامين يمال.