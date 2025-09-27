تشكيلة ليفربول الرسمية ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي واسم المعلق والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم نحو ملعب سيلهورست بارك، حيث يواجه الريدز فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، هذه المواجهة تُعد من أبرز مباريات الجولة، نظرًا لقيمة ليفربول ورغبته في الاستمرار بالمنافسة على الصدارة، مقابل سعي كريستال بالاس لتحقيق مفاجأة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت عن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيك

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – فيرتز – كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – إيزاك.

خط الهجوم: محمد صلاح – برادلي – جرافينبيرخ.

هذه التشكيلة تؤكد نية ليفربول على فرض السيطرة الهجومية منذ البداية بفضل قوة صلاح وسرعة جرافينبيرخ، إلى جانب الانضباط التكتيكي في الوسط والدفاع.

أما عن القنوات الناقلة، فإن شبكة beIN SPORTS تملك الحقوق الحصرية للبريميرليج، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3. وسيكون المعلق المميز عصام الشوالي حاضرًا بصوته الحماسي لنقل تفاصيل القمة لحظة بلحظة، وهو ما يضيف بعدًا خاصًا للقاء.

بطاقة المباراة:

—————————————–

المباراة | ليفربول ضد كريستال بالاس.

المسابقة | الدوري الإنجليزي – الجولة الخامسة.

الموعد | السبت 27 سبتمبر 2025 – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة.

الملعب | أنفيلد – ليفربول.

القنوات | beIN Sports 3.

المعلق | عصام الشوالي.