تشكيلة مصر المتوقعة أمام زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الافريقية – محمد صلاح ومروان محسن في قيادة هجوم المنتخب

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي سوف تقام في جمهورية مصر العربية، حيث يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، في الجولة الأولى من المجموعة الاولى في بطولة كأس الأمم الافريقية والتى يسعى خلالها المنتخب المصري للحصول عليها بدعم من جماهير المنتخب والتي سوف تحضر بشكل مكثف للغاية.

ونجح المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في البطولات الأفريقية بعدد ثماني بطولات، في الحصول على وصافة البطولة في الموسم الكروي الماضي، أمام منتخب الكاميرون، بعدما خسر بهدف نظيف في المباراة النهائية، في البطولة التي أقيمت في الجابون، وقدم خلالها الفراعنة أداء مذهل للغاية بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام زيمبابوي

ويدخل المنتخب المصري البطولة الجديدة من أمم أفريقيا والمقامة في جمهورية مصر العربية، بقيادة المدرب خافيير أجيري، والذي قاد الفراعنة عقب الخروج من بطولة كأس العالم روسيا 2019، خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وقدم أجيري مستوى مقبول مع الفراعنة منذ تولي قيادة الفريق.

وسوف يلتقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية في الموسم الكروي الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المرتقب أن يدفع المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، في مباراته الأولى بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: محمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح الهجوم: مروان محسن

الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية، تضم المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي، ومنتخبي أوغندا، والكونغو الديمقراطية.