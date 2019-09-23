تشكيل الأهلى أمام سموحة اليوم فى افتتاح مشواره بالدوري المصري

تنطلق فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم مباراة الأهلى وسموحة فى افتتاح مشوار وذلك على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري العام المصري الجديد الذى انطلق يوم السبت 21 سبتمبر 2019.







وقد أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريق الأهلى لمباراة سموحة التى تقام بعد قليل والتي يواجه فيها رينيه فايلر الكابتن حسام حسن فى واحدة من أقوى مباريات الأسبوع الأول بالدوري المصري.

ويضم تشكيل فريق الأهلى اليوم طلاً من :-







فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

فى خط الدفاع كل من: محمد هانى، وأيمن أشرف، ورامى ربيعة، وعلى معلول.

فى الوسط كل من: حمدى فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدى قفشة، وجيرالدو، ورمضان صبحى.

فى الهجوم: مروان محسن.







ويحمل النادي الأهلى لقب بطولة الدوري 41 مرة، والبطولة التى تقام هذا الموسم هى البطولة رقم 61 ويبدأ الأهلى مشواره الصعب بمواجهة سموحة بالإسكندرية، وتحت قيادة حسام حسن،

ويخوض الأهلى مباراة اليوم وهو فى قمة الروح المعنوية العالية حيث فاز الأهلى يوم الجمعة الماضي ببطولة السوبر المصري بعدما فاز على منافسه التقليدي فريق الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمواصلة انتصاراته التى بدأت منذ قدوم المدير الفني الجديد رينيه فايلر.

كما أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى فى افتتاح مشواره فى بطولة الدوري المصري والمكون من:-

الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، إسلام جمال. أحمد حمص، إيمومو، الترهوني، وانجا، شريف رضا، أحمد أبو الفتوح.