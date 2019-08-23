تشكيل الأهلى الأساسي أمام أطلع برة فى إياب دور الـ 64 فى دوري أبطال أفريقيا

استقر المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى الكابتن محمد يوسفعلى التشكيل النهائى الذى سيخوض به مباراة أطلع برة اليوم فى إياب دور الـ 64 فى بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى ستقام فى السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتشهد مباراة اليوم بين الأهلى وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان أول ظهور أفريقي لللاعب محمود متولى لاعب فريق الإسماعيلى المنتقل لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما يظهر اللاعب مجدى أقفشة لأول مرة أفريقياً مع النادي الأهلى عقب انتقاله من صفوف فريق بيراميدز الصيف الماضى، ولكنه شارك أمام بيراميدز وخسر الأهلى 1-صفر وخرج من بطولة كأس مصر الأسبوع الماضي.

ويغيب عن مباراة الأهلى وفريق أطلع برة اللاعب على معلول والذى حصل على إجازة للسفر إلى تونس، ويشارك بدلاً منه اللاعب محمود وحيد، كما يتواجد فى التشكيل الأساسي للأهلى اليوم اللاعب أليو ديانج اللاعب المالى المنتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية على دكة البدلاء، ويبحث اللاعب عن المشاركة الأولى مع الأهلى أفريقياً ومحلياً، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد برج العرب أيضاً قد انتهت بفوز الأهلى 4-صفر.

ويتكون تشكيل الأهلى الأساسي فى مباراة اليوم أمام فريق أطلع برة من:

فى حراسة المرمى: علي لطفي.

فى خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد.

فى خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي “أفشة”، وجونيور أجايى، وحسين الشحات.

المهاجم: صلاح محسن.

أما بدلاء النادي الأهلى فى مباراة اليوم أمام فريق أطلع برة فيتكون من: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو.