تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز والقنوات الناقلة

يستعد النادي الاهلي المصري اليوم السبت 17 أغسطس للقاء نادي بيراميدز في إطار دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر علي قناة” سبورت ” ويسعي النادي من خلال هذه المباراة الثأر من بيراميدز عقب التي لاحقت بالمارد خلال في الدوري المصري الموسم الماضي حيث بيراميدز علي النادي في لقاء الجولة من الدوري يوم 14 من يناير الموسم الماضي من الدوري بنتيجة هدفين لهدف وفي لقاء الجولة الثانية يوم 14 من ابريل لنفس الموسم بهدف دون رد.
تتويج الاهلي بدوري الـ 41
حقق المارد بطولة الدوري المصري لعام 2018\2019 الدوري رقم 41 في بعد شرسة مع التقليدي نادي الزمالك الجديد نادي بيراميدز وقد مر نادي الاهلي خلال في الدوري المصري الموسم الماضي بأزمات عديدة ومشاكل من حيث المدرب ومشاكل مع ادارة النادي الاهلي ضد احد المستثمرين العرب من ما قد أثر الفريق في بعض مراحل الدوري ولكن تعود القلعة الحمراء بالدوري ال41 ويرد علي كل المشككين في درع الدوري
التشكيل المتوقع لمباراة اليوم امام بيراميدز
حدد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي القائمة النهائية لمباراة اليوم أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر ونستعرض معكم متابعي موقع كلمة التشكيل الأقرب للقاء المرتقب
في حراسة المرمي للنادي الأهلي الحارس محمد الشناوي
في قلبي الدفاع: “أيمن اشرف ورامي ربيعه “
علي يمين قلب الدفاع: “محمد هاني”
علي يسار قلب الدفاع : “علي معلول”.
خط الوسط : “عمرو السولية “- “حمدي فتحي” – “حسين الشحات” – “رمضان صبحي”- “صالح جمعة”.
خط الهجوم:” وليد أزارو.”
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