تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز والقنوات الناقلة

يستعد النادي الاهلي المصري اليوم السبت 17 أغسطس للقاء نادي بيراميدز في إطار دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر علي قناة” أون سبورت ” ويسعي النادي الأهلي من خلال هذه المباراة إلى الثأر من بيراميدز عقب الخسارتين التي لاحقت بالمارد الأحمر خلال مشواره في الدوري المصري الموسم الماضي حيث تلعب بيراميدز علي النادي الأهلي في لقاء الجولة الأولي من الدوري يوم 14 من يناير الموسم الماضي من الدوري بنتيجة هدفين لهدف وفي لقاء الجولة الثانية يوم 14 من ابريل لنفس الموسم بهدف دون رد.

تتويج الاهلي بدوري الـ 41

حقق المارد الأحمر بطولة الدوري المصري لعام 2018\2019 الدوري رقم 41 في تاريخه بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي نادي الزمالك والمنافسة الجديد نادي بيراميدز وقد مر نادي الاهلي خلال مشواره في الدوري المصري الموسم الماضي بأزمات عديدة ومشاكل من حيث تغيير المدرب ومشاكل مع ادارة النادي الاهلي ضد احد المستثمرين العرب من ما قد أثر على مستوى الفريق الأحمر في بعض مراحل الدوري ولكن تعود القلعة الحمراء وتتوج بالدوري ال41 ويرد الأهلي علي كل المشككين في حصوله على درع الدوري

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم امام بيراميدز

حدد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي القائمة النهائية لمباراة اليوم أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر ونستعرض معكم متابعي موقع كلمة التشكيل الأقرب للقاء المرتقب

في حراسة المرمي للنادي الأهلي الحارس محمد الشناوي

في قلبي الدفاع: “أيمن اشرف ورامي ربيعه “

علي يمين قلب الدفاع: “محمد هاني”

علي يسار قلب الدفاع : “علي معلول”.

خط الوسط : “عمرو السولية “- “حمدي فتحي” – “حسين الشحات” – “رمضان صبحي”- “صالح جمعة”.

خط الهجوم:” وليد أزارو.”