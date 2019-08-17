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تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز والقنوات الناقلة

كتب أحمد عامرفي آخر تحديث
تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز والقنوات الناقلة
يستعد النادي الاهلي المصري اليوم السبت 17 أغسطس للقاء نادي بيراميدز في إطار دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر علي قناة” سبورت ” ويسعي النادي من خلال هذه المباراة الثأر من بيراميدز عقب التي لاحقت بالمارد خلال في الدوري المصري الموسم الماضي  حيث بيراميدز علي النادي في لقاء الجولة من الدوري  يوم 14 من يناير الموسم الماضي من الدوري  بنتيجة هدفين لهدف  وفي لقاء الجولة الثانية يوم 14 من ابريل لنفس الموسم بهدف دون رد.

تتويج الاهلي بدوري الـ 41

حقق المارد   بطولة الدوري المصري  لعام 2018\2019 الدوري رقم 41 في   بعد شرسة مع التقليدي نادي الزمالك  الجديد نادي بيراميدز  وقد مر نادي الاهلي خلال في الدوري المصري الموسم الماضي  بأزمات عديدة ومشاكل من حيث المدرب ومشاكل مع ادارة النادي الاهلي ضد احد المستثمرين العرب من ما قد أثر الفريق في بعض مراحل الدوري ولكن  تعود القلعة الحمراء بالدوري  ال41 ويرد علي كل المشككين في درع الدوري

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم امام بيراميدز

حدد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي القائمة النهائية لمباراة اليوم أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر  ونستعرض معكم متابعي موقع كلمة التشكيل الأقرب للقاء  المرتقب

في حراسة المرمي للنادي الأهلي  الحارس  محمد الشناوي

في قلبي الدفاع:  “أيمن اشرف ورامي ربيعه “

علي يمين قلب الدفاع:  “محمد هاني”

علي يسار قلب الدفاع : “علي معلول”.

خط الوسط : “عمرو السولية “- “حمدي فتحي” – “حسين الشحات” – “رمضان صبحي”- “صالح جمعة”.

خط الهجوم:” وليد أزارو.”

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عن الكاتب

أحمد عامر

اعشق الكلمه ومؤمن بها احب الرياضة ومجال الفضاء والفلك من مواليد القاهرة درست التجارة وهدفي نقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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