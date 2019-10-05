تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة أسوان اليوم في الدوري المصري

تنطلق فى الثالثة من عصر اليوم السبت 5 أكتوبر مباراة الأهلى وأسوان والتى تُقام على استاد أسوان الدولى، ويخوض الأهلى مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط وحصوله على العلامة الكاملة من فوزين متتالين على كل من سموحة 1-صفر، والإنتاج الحربي 4-صفر، بينما يخوض فريق أسوان مباراة اليوم الأمام الأهلى وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع فريق نادى مصر بدون أهداف، والخسارة أمام مصر المقاصة فى الأسبوع الاول بنتجية 3-2.







وقد أعلن السويسري رينيه فايلر التشكيل الرسمي الذى سيخوض به فريق الأهلى مباراة أسوان اليوم فى الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز والذى يتكون من :-

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الظهر كل من : علي معلول، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

فى خط الوسط كل من : حمدي فتحي، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي “أفشة”، وحسين الشحات.

فى خط الهجوم: جونيور أجايي.







بدلاء النادى الأهلى كل من : شريف إكرامي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان و صلاح محسن ووليد أزارو.

أما المدير الفني لفريق أسوان مجدى عبدالعاطق فقد استقر على التشكيل النهائي الذى سيخوض به فريق أسوان مباراة الأهلى اليوم والمكون من:-

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: طارق أبو العز وإبراهيم القاضي وعبد الله السنجهاوي ومحمود نعيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل وموسى داو ومحمد الصباحي وأحمد عامر.

خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر وحسن طارق.

وبدلاء أسوان كلا من: رضا السيد وخالد الشيخ والحسيني سمير وأوميد أوكري وعبد العزيز إمام وأحمد الصغيري وإبراهيم جلال.