تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى التى يرأسها الكابتن طه إسماعيل بأن مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اعتمد رسمياً اليوم السبت 31 أغسطس التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلى بقيادة المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلى من السويسري رينيه فايلر مديراً فيناً للنادي الأهلى، ومعه 3 مساعدين أجانب عبارة عن “مدرب عام، ومدرب أحمال، ومدرب لحراس المرمي”، وتم تعيين سامى قمصان مدرب مساعد، كما تقرر أن يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ فى موقعه مديراً للكرة بالنادي الأهلى.

هذا وسوف يبدأ الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلى مهمته من يوم الاثنين المقبل، وقد أطاحت لجنة التخطيط بالمدرب العام للفريق الكابتن محمد يوسف، وتم الاكتفاء بوجود سامى قمصان فقط ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، وتمت الاستغناء عن خدمات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمي.

ومن المنتظر أن يصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلى السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون للقاهرة خلال ساعات لقيادة الفريق اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، حيث يستعد الأهلى لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقرر أن تقام يوم 14 سبتمبر 2019 فى غينيا الاستوائية.

كما يواجه النادي الأهلى يوم 18 سبتمبر الجاري غريمة التقليدي فريق الزمالك فى بطولة كأس السوبر المصري موسم 2018 المؤجلة من العام الماضي، وكان النادي الأهلى قد قام بالاستغناء عن المدير الفني السابق الأورجوانى مارتن لاسارتي عقب الخسارة من فريق بيراميدز فى مباراة دور الستة عشر فى مسابقة كأس مصر.