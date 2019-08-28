تشكيل الزمالك النهائى فى مواجهة مصر المقاصة الليلة فى كأس مصر

أعلن الصربي “ميتشو” المدير الفنى تشكيل الزمالك النهائي الذى سيخوض به مباراة الليلة أمام فريق مصر المقاصة فى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر والتى تقام فى الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

مباراة الليلة مواجهة قوية بين الزمالك بقيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” ومصر المقاصة بقياد أحمد حسام ميدو نجم مصر ونادى الزمالك، ويسعى كل منهما للفوز فى مباراة اليوم والصعود للدور قبل النائي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد 1 سبتمبر.

ويشارك فى مباراة الزمالك ومصر المقاصة اللاعب المغربي الجديد فى نادي الزمالك محمد أوناجم لأول مرة بعد أن غاب عن مباراة الزمالك، كما يشارك فى هذه المباراة المهاجم عمر السعيد، وقد استبعد “ميتشو” كل من اللاعب كريم بامبو، واللاعب محمد عنتر من قائمة الفريق النهائية لمباراة مصر المقاصة.

وقد استقر “ميتشو” على التشكيل النهائي الذى سيخوض به مباراة مصر المقاصة الليلة والمكون من:-

فى حراسة المرمى: محمد عواد

فى خط الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحمدي النقاز.

فى خط الوسط: طارق حام، و فرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي، محمود “شيكابالا”، محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

أما عن احتياطى فريق الزمالك فى مباراة مصر المقاصة يتكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمي، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبدالشافى، وحازم إمام فى خط الظهر، ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وإمام عاشور فى خط الوسط، وفى الهجوم مصطفى محمد.

أما تشكيل فريق مصر المقاصة فى مواجهة الزمالك فى مباراة اليوم فيد استقر أحمد حسام ميدو على التشكيل المكون من :-