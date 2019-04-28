تشكيل الزمالك ضد النجم.. زيزو مكان ساسي والقاطرة مهاجم وحيد

أعلن السويسري جروس، عن تشكيل الزمالك ضد نادي النجم الساحلي التونسي، والتي تبدأ بعد قليل، اليوم الأحد 28 أبريل 2019، ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية، وقد أكد جروس، أنه يبحث عن تحقيق فوز مريح اليوم، ليساعد الزمالك قبل مباراة العودة، والتي ستقام بمدينة سوسة التونسية في الخامس من مايو القادم.

تشكيل الزمالك ضد النجم الساحلي اليوم

حراسة المرمي النجم المتميز محمود جنش، رباعي خط الدفاع من اليمين لليسار حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، خط الوسط المدافع طارق حامد ومحمود عبد العزيز “زيزو”، ثلاثي الوسط المهاجم يوسف أوباما، إبراهيم حسن، محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم وحيد المهاجم المتميز ونجم مصر القادم عمر السعيد.

دكة البدلاء: عماد السيد، محمد عبد الغني، إيمن حفني، محمد إبراهيم، أحمد سيد زيزو، حميد أحداد، بهاء مجدي.

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