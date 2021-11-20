تشكيل العربي ضد التضامن اليوم في الجولة الأولى من الدوري الكويتي 2022

يبدأ النادي العربي مشوار الدفاع عن لقبه “الدوري الكويتي”، عندما يلتقي مساء اليوم السبت مع نادي التضامن في ثاني أيام الجولة الأولى من الدوري الكويتي 2022، تلك الجولة التي بدأت أمس الجمعة بمباراة واحدة جمعت بين نادي كاظمة والفحيحيل وشهدت فوز كاظمة بهدف دون رد، نادي العربي يبحث اليوم عن بداية قوية في الدوري لمصالحة جماهيره، خاصة بعد خسارته وخروجه من بطولة كأس الأمير مؤخرا.

تشكيل العربي ضد التضامن في الجولة الأولى من الدوري الكويتي

أعلن الكرواتي انتي ميشا المدير الفني لنادي العربي عن التشكيلة التي ستخوض مباراة العربي والتضامن اليوم، والتي جاءت كالتالي، سليمان عبد الغفور، أحمد إبراهيم، جمعة عبود، عيسى وليد، جوسيب كنيزيفتش، سلطان العنزي، عبدالله الشمالي، السنوسي الهادي، علي خلف، علاء الدالي.

البدلاء:

جاسم العوضي، عبدالله عمار، حسن حمدان، عبدالله حسن، سيف الحشان، عبد العزيز السليمي، سلمان العوضي، بدر طارق، مارديك مارديكيان.