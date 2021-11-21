تشكيل القادسية اليوم في مباراة الشباب.. الجولة الأولى من الدوري الكويتي STC

يبدأ نادي القادسية مشواره في بطولة دوري STC الكويتي عندما يلتقي نادي الشباب مساء اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 على ملعب نادي الشباب، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير تشكيل القادسية ضد نادي الشباب اليوم، واختيارات المدير الفني خير الدين مضوي، تُقام المباراة على ملعب نادي الشباب، وتبدأ عند الساعة 7.35 مساء، وهي ختام الجولة الأولى.

تشكيل القادسية اليوم ضد الشباب في افتتاحية الدوري الكويتي

هدف نادي القادسية هذا الموسم هو الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وفي مقدمتها تحقيق لقب الدوري الكويتي 2022، وقد بدأ الفريق بداية قوية هذا الموسم بالتأهل إلى نهائي كأس الأمير الكويتي، تشكيل القادسية اليوم ضد الشباب جاء كالتالي: خالد الرشيدي، سلطان صلبوخ، علي فايز، خالد إبراهيم، تراشي، أحمد الظفيري، عبد العزيز وادي، محمد خليل، تاتار، عيد الرشيدي، أحمد الرياحي.

البدلاء

مبارك الحربي، راشد الدوسري، خالد صباح، فهد الأنصاري، بدر المطوع، عبد الوهاب الصليلي، عبدالله ماوي، محمد الربيع، روماريو.