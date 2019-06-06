تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا وتاريخ مواجهات المنتخبين في البطولات المختلفة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة مباراة هولندا ضد إنجلترا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب أفونسو هنريكيس في البرتغال، وقد استعد المنتخبين لهذه المواجهة التي يسعى كلاً منهما من خلالها إلى تحقيق انتصارًا يؤهله إلى الوصول إلى المباراة النهائية ضد البرتغال، ويتميز لقاء اليوم بأن الفريقين يخوضانه، وهما كامل العدد حيث تخلو قائمتهما من أي إصابات أو غيابات قهرية، مما سوف يتيح الفرصة لكل مدير فني لاختيار الأصلح والأنسب.

تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا

يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة الليلة بتشكيل مكون من جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع يتواجد كلاً من وولكر وستونز وماجواير وداني روز، أما خط الوسط فيتواجد فيه الثلاثي جوردان هندرسون وديلي آلي ومعهما روس باركل،ي أمامهم ثلاثي هجومي مكون من رحيم سترلينج وهاري كين وراشفورد.

أما عن تشكيل الطواحين الهولندية في مباراة الليلة فيبدأ المدير الفني رونالد كومان اللقاء بـ ياسبر سيلسين، وأمامه الرباعي المُدافع داني بليند والكابتن فان دايك المُنتشي بتحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا منذ أيام وبجواره دي ليخت ودومفريس، وفي منتصف الملعب مارتين دي رون وفينالدوم ودي يونج، ويتواجد في خط الهجوم ريان بابل وممفيس ديباي وستيفين بيرجوين.

تاريخ مواجهات المنتخبين

تشهد مباريات هولندا ضد إنجلترا منافسة حامية لذلك تكون عامرة بالأهداف، وقد التقى الفريقين في 13 مواجهة سابقة، وكان المنتخب الهولندي الأكثر فوزًا فيها، حيث حقق الانتصار في 5 منها بينما كان التعادل المسيطر على تلك اللقاءات بعدد 6 مرات، بينما حقق الإنجليز الفوز في مواجهتين فقط، وقد كانت أكبر النتائج من نصيب إنجلترا عندما حققت الفوز برباعية مقابل هدف واحد في تصفيات يورو 1996.

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