تشكيل منتخب السعودية الرسمي لمواجهة العراق والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام شقيقه المنتخب العراقي، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. تعد هذه المباراة محطة هامة في مشوار “الأخضر” نحو المونديال، ويسعى فيها لتحقيق الانتصار وتأكيد صدارته للمجموعة.

التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به اللقاء، والذي يضم نخبة من أبرز اللاعبين المحليين، وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حارس المرمى: العُقيدي.

خط الدفاع: سعود، جهاد، حسان، أيمن.

خط الوسط: الخيبري، مصعب، ناصر.

خط الهجوم: صالح، سالم (القائد)، فراس.

الاحتياط:

عبدالرحمن الصانبي – محمد اليامي – نواف بوشل – علي مجرشي – سعد آل موسى – عبدالله العمري – علي الحسن – زياد الجهني – متعب الحربي – عبدالله الحمدان – مروان الصحفي – صالح الشهري.

القنوات الناقلة للمباراة

لضمان متابعة جماهيرية واسعة لهذه القمة الكروية الخليجية، سيتم نقل المباراة على عدد من القنوات الرياضية الرائدة في المنطقة:

قناة beIN SPORTS: المعلق: عصام الشوالي.

قناة الكأس 6 (Alkass Six):.المعلق: خليل البلوشي.

تتجه الأنظار إلى هذه المباراة الحاسمة التي يتوقع أن تشهد ندية وإثارة كبيرة بين المنتخبين الشقيقين، ويأمل عشاق “الأخضر” في أن يقدم اللاعبون أداءً يليق بسمعة الكرة السعودية وتحقيق النقاط الثلاث الثمينة في طريقهم إلى كأس العالم 2026.